https://ria.ru/20250224/saks-2001350671.html

Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США

Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США - РИА Новости, 24.02.2025

Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США

Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:35:00+03:00

2025-02-24T19:35:00+03:00

2025-02-24T20:36:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер Дэвид Сакс, отвечающий за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. "Америка стала слабее из-за нашего вмешательства в Украину: это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы (экс-президент Джо) Байден поддержал Стамбульское соглашение", – написал он в соцсети X. Сакс имеет большое влияние в деловых и технологических кругах, а также выступает за сокращение американского военного участия за рубежом. В марте 2022 года в Стамбуле прошел раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обсуждали возможное прекращение конфликта. Как утверждали российские представители, Киев изначально выразил готовность к компромиссу, но позднее отказался от достигнутых договоренностей.

https://ria.ru/20250224/bloomberg-2001323022.html

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001343502.html

украина

сша

стамбул

россия

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в мире, украина, сша, стамбул, россия, турция