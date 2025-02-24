Рейтинг@Mail.ru
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 24.02.2025 (обновлено: 20:36 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/saks-2001350671.html
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США - РИА Новости, 24.02.2025
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США
Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:35:00+03:00
2025-02-24T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
стамбул
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001359116_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_76b183afabc748965abc7fd9bee2146d.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер Дэвид Сакс, отвечающий за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. "Америка стала слабее из-за нашего вмешательства в Украину: это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы (экс-президент Джо) Байден поддержал Стамбульское соглашение", – написал он в соцсети X. Сакс имеет большое влияние в деловых и технологических кругах, а также выступает за сокращение американского военного участия за рубежом. В марте 2022 года в Стамбуле прошел раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обсуждали возможное прекращение конфликта. Как утверждали российские представители, Киев изначально выразил готовность к компромиссу, но позднее отказался от достигнутых договоренностей.
https://ria.ru/20250224/bloomberg-2001323022.html
https://ria.ru/20250224/peregovory-2001343502.html
украина
сша
стамбул
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001359116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93b347104b14b7875cdd0a0dab312c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, стамбул, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Стамбул, Россия, Турция
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США

Миллиардер Сакс: конфликт на Украине привел к ослаблению США и росту госдолга

© AP Photo / Ben CurtisДэвид Сакс
Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дэвид Сакс
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер Дэвид Сакс, отвечающий за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.
"Америка стала слабее из-за нашего вмешательства в Украину: это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы (экс-президент Джо) Байден поддержал Стамбульское соглашение", – написал он в соцсети X.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Bloomberg: G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США
Вчера, 16:59
Сакс имеет большое влияние в деловых и технологических кругах, а также выступает за сокращение американского военного участия за рубежом.
В марте 2022 года в Стамбуле прошел раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обсуждали возможное прекращение конфликта. Как утверждали российские представители, Киев изначально выразил готовность к компромиссу, но позднее отказался от достигнутых договоренностей.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
СМИ: на Украине забили тревогу из-за продолжения переговоров России и США
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСтамбулРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала