https://ria.ru/20250224/saks-2001350671.html
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США - РИА Новости, 24.02.2025
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США
Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:35:00+03:00
2025-02-24T19:35:00+03:00
2025-02-24T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
стамбул
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001359116_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_76b183afabc748965abc7fd9bee2146d.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине привел к ослаблению США, истощению американских арсеналов, росту госдолга и подрыву мировой роли доллара, заявил в понедельник миллиардер Дэвид Сакс, отвечающий за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. "Америка стала слабее из-за нашего вмешательства в Украину: это истощило наши запасы, увеличило наш долг и подорвало доллар, а всего этого можно было избежать, если бы (экс-президент Джо) Байден поддержал Стамбульское соглашение", – написал он в соцсети X. Сакс имеет большое влияние в деловых и технологических кругах, а также выступает за сокращение американского военного участия за рубежом. В марте 2022 года в Стамбуле прошел раунд переговоров между Россией и Украиной, в ходе которого стороны обсуждали возможное прекращение конфликта. Как утверждали российские представители, Киев изначально выразил готовность к компромиссу, но позднее отказался от достигнутых договоренностей.
https://ria.ru/20250224/bloomberg-2001323022.html
https://ria.ru/20250224/peregovory-2001343502.html
украина
сша
стамбул
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001359116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93b347104b14b7875cdd0a0dab312c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, стамбул, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Стамбул, Россия, Турция
Миллиардер Сакс рассказал о последствиях конфликта на Украине для США
Миллиардер Сакс: конфликт на Украине привел к ослаблению США и росту госдолга