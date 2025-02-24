https://ria.ru/20250224/ryabkov-2001205998.html

Россия не получала сигналов от США по договору о СНВ, заявил Рябков

Россия не получала сигналов от США по договору о СНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 24.02.2025

Россия не получала сигналов от США по договору о СНВ, заявил Рябков

Россия пока не получала сигналов от США о том, какой позиции придерживается администрация президента Дональда Трампа относительно судьбы Договора о... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:23:00+03:00

2025-02-24T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия пока не получала сигналов от США о том, какой позиции придерживается администрация президента Дональда Трампа относительно судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сюжет, связанный с продлением действующего договора, смотрится на сегодня не очень обещающе, потому что времени до формального истечения срока действия этого документа все меньше, и в самом документе, в тексте, предусмотрено его однократное продление, которое уже произошло. Что касается нового гипотетического соглашения "на замену" или в продолжение того, что отражено в действующем, но приостановленном нами договоре - это вопрос открытый", - сказал Рябков. Он напомнил, что с первой администрацией Трампа у России был "не очень положительный, не очень продуктивный опыт диалога по этим вопросам". "Еще предстоит уяснить, в чем позиция администрации президента Трампа в ходе его второго срока пребывания. Мы пока никаких сигналов не получали. Наш подход остается прежним. Мы должны двигаться в направлении уравнения безопасности, которая бы учитывала все факторы, влияющие на стратстабильность. О формате этого процесса мы тоже высказывались многократно. Но это все сугубо гипотетические рассуждения сейчас. Мы и близко не подошли к той точке, к той черте, за которой можно что-то предметно определять", - отметил Рябков. Отвечая на уточняющий вопрос, видит ли Россия сейчас те изменения в позиции Вашингтона, которые позволили бы возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, замминистра подчеркнул, что "пока нет, посмотрим, что будет дальше".

https://ria.ru/20250104/dogovor-1992467297.html

https://ria.ru/20250220/snv-3-2000460759.html

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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, сергей рябков, в мире