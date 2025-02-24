В МИД выступили против перемирия на Украине без устранения причин конфликта
Рябков: прекращение огня на Украине грозит последствиями без устранения причин
© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений, Москва этого не хочет и весьма развернуто объяснила американским представителям на встрече в Эр-Рияде свою позицию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
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"Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим", — сказал дипломат.
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Американская сторона, отметил Рябков, продемонстрировала стремление как можно быстрее добиться прекращения огня.
Замглавы МИД призвал найти "долгосрочное решение, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее".
"Специальная военная операция глубоко мотивирована. Она не могла не начаться. У нас просто не было альтернативы, поскольку те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями. В итоге все привело к этому кризису", — указал дипломат.
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Без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится, подчеркнул Рябков.
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"Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто", — добавил Рябков.
Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.