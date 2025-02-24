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"Такое чувствуешь только в Москве". Как Россия изменила итальянку

"Такое чувствуешь только в Москве". Как Россия изменила итальянку - РИА Новости, 24.02.2025

"Такое чувствуешь только в Москве". Как Россия изменила итальянку

Молодые европейцы все чаще переезжают в Россию. Одни ради бизнес-возможностей, другие — ради культуры. А вот студентку из Италии Камиллу Трогу привлекла... РИА Новости, 24.02.2025

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Молодые европейцы все чаще переезжают в Россию. Одни ради бизнес-возможностей, другие — ради культуры. А вот студентку из Италии Камиллу Трогу привлекла политика, которую Москва проводит на международной арене. С чем южанка столкнулась в северной стране — в материале РИА Новости.Дело семейноеЛюбовь к России досталась по наследству от отца. Стопроцентный итальянец, он даже никогда здесь не был. Зато очень интересуется мировой политикой, о которой любит поговорить после ужина. Насколько Камилла помнит, он всегда поддерживал позицию Москвы, ее готовность отстаивать свои ценности и национальные интересы. Европейским политикам этих качеств, по его мнению, остро не хватает. А вот чего на Западе с избытком — так это лицемерия. В какой-то момент девушка осознала, что разделяет отцовские взгляды.Одной из лучших подруг была русскоязычная сверстница с Украины. Какое-то время она даже помогала итальянке учить язык. Потом случился февраль 2022-го, и дружба распалась. А Камилла укрепилась в желании поближе познакомиться с Россией.Попыталась практиковаться в русском языке в Риге, но место для этого оказалось не лучшим. В конце концов решилась поехать в Москву. Сейчас Камилла учится в МГИМО на факультете международных отношений и энергетической дипломатии. А еще помогает доносить правду о России на Западе."Отец рассказывал мне, как обстоят дела на самом деле. У большинства европейцев таких пап нет, а СМИ по большей части антироссийские. Вся надежда на блогеров, которые приезжают сюда погостить или перебираются насовсем", — объясняет девушка.Камилла — участница проекта Windows to Russia, который организует мероприятия и поездки для иноязычных инфлюэнсеров в разных городах страны. Например, на Крещение привезли иностранцев в Истру, в Новый Иерусалим, — некоторые блогеры из Европы и Америки окунулись в купель.Чего не хватает больше всегоКамилла превосходно говорит по-русски. Когда переписываешься, складывается впечатление, что язык для нее родной. Можно даже заподозрить русские корни. Но это не так: Трогу — настоящая итальянка. И по происхождению, и внешне, и по манере держаться: говорит громко, эмоционально, с характерными жестами. В общем, сильно выделяется на фоне бледных и тихих московских хипстеров, наполнивших модную кофейню, в которой мы беседуем.Камилла на три четверти южанка, хотя родилась и выросла в Турине, на севере страны. Любимый дедушка болеет за "Наполи". Семья сохранила южный колорит и соответствующее отношение к жизни. Это открытые, позитивные люди, для которых семья важнее всего на свете."В Италии мы часто собираемся вместе за едой. Папа и бабушка только на готовку тратят час. Еще час мы ужинаем, потом все вместе убираем со стола, моем посуду. Уходит весь вечер, — описывает ритуал Камилла. — Больше всего мне не хватает в Москве моих родных. Ну и, конечно же, солнца"."Чувствую прилив сил"Но плюсы российской столицы перевешивают тоску по теплу и близким. Первый, который называет Камилла, — безопасность. По Москве, в отличие от многих европейских городов, девушка может гулять даже поздним вечером, не рискуя нарваться на неприятности.Второе преимущество города — его энергия. "Здесь я чувствую прилив сил, хочу достигать намного больше. Здесь у всех есть какая-то мечта, все стремятся к чему-то, и мне это нравится, — признается Камилла. — Италию я обожаю, но если находишься там больше трех месяцев, становишься ленивым. Наверное, во многом из-за этого я и уехала".Молодых европейцев привлекает то, что Россия за последние десятилетия сделала большой скачок в развитии и продолжает улучшаться. А в той же Италии, по словам Камиллы, стало только хуже.Русские и итальянцыМосква — большая, динамичная, как и Россия в целом. Родные Турин и вся Италия — уютные, душевные. В погоне за одним второе неизбежно теряется. В результате возникает внутренний конфликт, который Камилле только предстоит привести к "мирному соглашению"."В Италии в любимое кафе приходишь как в гости к родственникам. Всегда встречаешь знакомых. В Москве же все время новые лица, — приводит пример девушка. — Если в Турине можно добраться на другой конец города за десять минут, то в Москве, чтобы выпить кофе с подругой, целый час едешь на метро. Метро здесь великолепное, но…"По ее словам, процесс "превращения итальянки в русскую" идет непросто. У двух народов много общего , но и отличий хватает. И то и другое по-своему прекрасно. Тем более, как убедилась Камилла, русские обожают итальянцев так же, как она — русских: "Когда местные узнают, откуда я, все становятся добрыми, спешат помочь".Домашние красавчикиКамилла верит, что в будущем Россия так или иначе займет важное место в ее жизни. "Хочу либо остаться здесь насовсем либо работать между двумя странами — в сфере международных отношений или энергетики", — говорит итальянка.На вопрос, могла бы она связать судьбу с россиянином, отвечает осторожно. Хотя, по ее словам, "здесь тоже есть красавчики".Что же касается мужчин-итальянцев, то русские женщины не сильно ошибаются, когда считают, что почти каждый из них — словно с обложки глянцевого журнала. При этом стереотип об инфантильности — не на пустом месте, признает Камилла."Многие итальянцы действительно живут с родителями почти до тридцати, и это считается нормальным. Мамы и папы о них заботятся, кормят. Сами молодые люди не стремятся много работать — у нас все закрывается на обед на два-три часа, а потом в восемь вечера. Не так, как в Москве, где все открыто двадцать четыре на семь, — говорит девушка. Но добавляет: "Зато итальянцы живут намного дольше, чем русские. Может быть, потому, что меньше беспокоятся".Духовные поискиРоссийская столица произвела в душе итальянки и совсем неожиданные перемены. Она рассказала трогательную историю. Ее мать была очень религиозна, такой воспитала и дочь. Увы, когда девочке было девять, мать умерла. Это серьезно и надолго пошатнуло веру Камиллы. Все изменилось, когда она перебралась в Москву."Как будто сейчас я намного больше верю. Молюсь, стараюсь говорить с Богом", — признается девушка. При этом от католичества она по-прежнему далека. Присматривается к православию, пытается разобраться, "как оно работает".Куда ее приведут эти поиски, в том числе духовные, знают, наверное, только на небесах. Как бы то ни было, Камилла настроена оптимистично — как и положено южанке.

https://ria.ru/20250129/ru-us-1995855758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мгимо, москва, россия, италия, переселенцы