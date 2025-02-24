Путин предложил рассмотреть сокращение оборонных расходов России и США
Путин: США и Россия могли бы договориться сократить оборонные расходы на 50%
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин.
"Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика, там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезном вопросам, поэтому это дело Китайской Народной Республики, но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о предложении США в адрес России и КНР сократить оборонные бюджеты вдвое.
Президент предположил, что данное предложение было основано на расчетах одного из британских исследовательских центров.
"Где сказано, что наши расходы по паритету покупательной способности были посчитаны, они в прошлом году у США были по-моему уже 968 миллиардов долларов, а если сложить российские и китайские расходы, то это примерно где-то цифры бьются. Российские и китайские вместе сопоставить с американскими. Во-первых, мы хотим посчитать, это расчеты британского центра - это может быть корректно, может быть не очень корректно или совсем некорректно, надо посмотреть", - добавил Путин.