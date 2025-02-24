https://ria.ru/20250224/rossiya-2001378886.html

Путин предложил рассмотреть сокращение оборонных расходов России и США

Путин предложил рассмотреть сокращение оборонных расходов России и США - РИА Новости, 24.02.2025

Путин предложил рассмотреть сокращение оборонных расходов России и США

Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:20:00+03:00

2025-02-24T23:20:00+03:00

2025-02-24T23:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%, КНР могла бы присоединиться, заявил президент России Владимир Путин."Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика, там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезном вопросам, поэтому это дело Китайской Народной Республики, но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о предложении США в адрес России и КНР сократить оборонные бюджеты вдвое.Президент предположил, что данное предложение было основано на расчетах одного из британских исследовательских центров."Где сказано, что наши расходы по паритету покупательной способности были посчитаны, они в прошлом году у США были по-моему уже 968 миллиардов долларов, а если сложить российские и китайские расходы, то это примерно где-то цифры бьются. Российские и китайские вместе сопоставить с американскими. Во-первых, мы хотим посчитать, это расчеты британского центра - это может быть корректно, может быть не очень корректно или совсем некорректно, надо посмотреть", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250224/alyuminiy-2001379022.html

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россия, сша, китай, владимир путин, павел зарубин, в мире