Рейтинг@Mail.ru
Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/rossiya-2001375689.html
Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин
Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин
Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:59:00+03:00
2025-02-24T22:59:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
павел зарубин
редкоземельные металлы
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею ввиду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001374484.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, павел зарубин, редкоземельные металлы, сша, в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, редкоземельные металлы, США, В мире
Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин

Путин: Россия готова предложить США совместную работу в области редких металлов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею ввиду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
У России больше редкоземельных ресурсов чем у Украины, заявил Путин
Вчера, 22:52
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПавел Зарубинредкоземельные металлыСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала