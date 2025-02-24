https://ria.ru/20250224/rossiya-2001375689.html

Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин

Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин

Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:59:00+03:00

2025-02-24T22:59:00+03:00

2025-02-24T22:59:00+03:00

экономика

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владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею ввиду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/putin-2001374484.html

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экономика, россия, владимир путин, павел зарубин, редкоземельные металлы, сша, в мире