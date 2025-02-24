https://ria.ru/20250224/rossija-2001248711.html
Россия приветствует настрой США на подход к диалогу, заявили в Кремле
Россия приветствует настрой США на подход к диалогу, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.02.2025
Россия приветствует настрой США на подход к диалогу, заявили в Кремле
Россия приветствует настрой Соединенных Штатов Америки на переформатирование подхода к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:16:00+03:00
2025-02-24T12:16:00+03:00
2025-02-24T12:16:00+03:00
россия
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политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия приветствует настрой Соединенных Штатов Америки на переформатирование подхода к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Один из представителей администрации (США - ред.), общаясь с прессой на днях, как раз заявил о том, что США сейчас переформатируют в целом подходы к России, к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддерживаем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001246228.html
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россия, сша, дмитрий песков, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Политика
Россия приветствует настрой США на подход к диалогу, заявили в Кремле
Песков: Россия приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу