https://ria.ru/20250224/rossija-2001248711.html

Россия приветствует настрой США на подход к диалогу, заявили в Кремле

Россия приветствует настрой США на подход к диалогу, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.02.2025

Россия приветствует настрой США на подход к диалогу, заявили в Кремле

Россия приветствует настрой Соединенных Штатов Америки на переформатирование подхода к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:16:00+03:00

2025-02-24T12:16:00+03:00

2025-02-24T12:16:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия приветствует настрой Соединенных Штатов Америки на переформатирование подхода к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Один из представителей администрации (США - ред.), общаясь с прессой на днях, как раз заявил о том, что США сейчас переформатируют в целом подходы к России, к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддерживаем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001246228.html

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2025

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россия, сша, дмитрий песков, политика