https://ria.ru/20250224/roshel-2001359537.html

На Украине начнут производить канадские бронемашины

На Украине начнут производить канадские бронемашины - РИА Новости, 24.02.2025

На Украине начнут производить канадские бронемашины

На Украине начнут производить канадские бронемашины Roshel, утверждают в "Укроборонпроме". РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Украине начнут производить канадские бронемашины Roshel, утверждают в "Укроборонпроме". "Акционерное общество "украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о создании совместного производства бронемашин Roshel. Украинское предприятие получит необходимую техническую документацию и комплектующие материалы для производства машин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома". В компании отметили, что эти бронемашины уже используются украинскими военными. Их производство на территории Украины ускорит поставки техники в боевые подразделения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001355127.html

https://ria.ru/20250224/kanada-2001352699.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, укроборонпром, нато, канада