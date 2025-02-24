https://ria.ru/20250224/rogov-2001196507.html

Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении

Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.02.2025

Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении

Российские войска продвинулись к окраинам оккупированных ВСУ сел Скудное и Днепроэнергия на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T06:14:00+03:00

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2025-02-24T06:14:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Российские войска продвинулись к окраинам оккупированных ВСУ сел Скудное и Днепроэнергия на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого - к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия", - сказал Рогов. По его словам, в указанных селах окопались подразделения ВСУ. ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Об освобождении Новоочеретоватого Минобороны РФ сообщало 13 февраля.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000985562.html

https://ria.ru/20250222/rogov-2000991438.html

россия

запорожская область

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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины