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Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/rogov-2001196507.html
Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении
Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.02.2025
Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении
Российские войска продвинулись к окраинам оккупированных ВСУ сел Скудное и Днепроэнергия на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T06:14:00+03:00
2025-02-24T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Российские войска продвинулись к окраинам оккупированных ВСУ сел Скудное и Днепроэнергия на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого - к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия", - сказал Рогов. По его словам, в указанных селах окопались подразделения ВСУ. ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Об освобождении Новоочеретоватого Минобороны РФ сообщало 13 февраля.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000985562.html
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении

Рогов: российские войска продвинулись к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Российские войска продвинулись к окраинам оккупированных ВСУ сел Скудное и Днепроэнергия на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого - к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия", - сказал Рогов.
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По его словам, в указанных селах окопались подразделения ВСУ.
ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
Об освобождении Новоочеретоватого Минобороны РФ сообщало 13 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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