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Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным
Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным - РИА Новости, 24.02.2025
Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным
В России фактически разрушился биржевой механизм валютного курса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:21:00+03:00
2025-02-24T16:21:00+03:00
2025-02-24T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В России фактически разрушился биржевой механизм валютного курса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников."У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов", — объяснил он.США 12 июня 2024-го расширили антироссийские санкции, введя ограничения против Мосбиржи. После этого биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок, а Центробанк с 13 июня прошлого года начал устанавливать официальные курсы американской и европейской валют в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Но курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024-го ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю, используя объединенные данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, россия, сша, максим решетников, московская биржа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Максим Решетников, Московская биржа, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным
Решетников: биржевой механизм валютного курса в России фактически разрушен