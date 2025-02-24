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Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным - РИА Новости, 24.02.2025
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16:21 24.02.2025 (обновлено: 21:02 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/reshetnikov-2001314407.html
Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным
Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным - РИА Новости, 24.02.2025
Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным
В России фактически разрушился биржевой механизм валютного курса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 24.02.2025
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В России фактически разрушился биржевой механизм валютного курса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.&quot;У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов&quot;, — объяснил он.США 12 июня 2024-го расширили антироссийские санкции, введя ограничения против Мосбиржи. После этого биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок, а Центробанк с 13 июня прошлого года начал устанавливать официальные курсы американской и европейской валют в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Но курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024-го ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю, используя объединенные данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, максим решетников, московская биржа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Максим Решетников, Московская биржа, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным

Решетников: биржевой механизм валютного курса в России фактически разрушен

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития России Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В России фактически разрушился биржевой механизм валютного курса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«

"У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов", — объяснил он.

США 12 июня 2024-го расширили антироссийские санкции, введя ограничения против Мосбиржи.
После этого биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок, а Центробанк с 13 июня прошлого года начал устанавливать официальные курсы американской и европейской валют в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Но курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи.
С 27 декабря 2024-го ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю, используя объединенные данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
ЦБ изменил порядок установления курсов валют
27 декабря 2024, 12:32
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАМаксим РешетниковМосковская биржаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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