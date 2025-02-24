https://ria.ru/20250224/reshetnikov-2001314407.html

Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным

Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным - РИА Новости, 24.02.2025

Решетников заявил, что валютный курс в России стал более волатильным

В России фактически разрушился биржевой механизм валютного курса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:21:00+03:00

2025-02-24T16:21:00+03:00

2025-02-24T21:02:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В России фактически разрушился биржевой механизм валютного курса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников."У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов", — объяснил он.США 12 июня 2024-го расширили антироссийские санкции, введя ограничения против Мосбиржи. После этого биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок, а Центробанк с 13 июня прошлого года начал устанавливать официальные курсы американской и европейской валют в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Но курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024-го ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю, используя объединенные данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сша, максим решетников, московская биржа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)