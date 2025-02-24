Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 24.02.2025 (обновлено: 22:05 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/reb-2001353014.html
В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ
В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ
Беспилотник подавлен средствами РЭБ в Севастополе, он упал в районе проспекта Победы, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:52:00+03:00
2025-02-24T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика крым
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Беспилотник подавлен средствами РЭБ в Севастополе, он упал в районе проспекта Победы, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы. БПЛА без боевого заряда, по предварительной версии - это разведывательный беспилотник, спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы" , - написал он в Telegram-канале.По информации спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома, никто не пострадал. На месте падения работают спасатели МЧС, ПСП "Юг", сотрудники полиции, Росгвардии, сообщил Развожаев.
https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001367916.html
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика крым, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины
В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ

В Севастополе средства РЭБ подавили разведывательный беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Беспилотник подавлен средствами РЭБ в Севастополе, он упал в районе проспекта Победы, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы. БПЛА без боевого заряда, по предварительной версии - это разведывательный беспилотник, спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы" , - написал он в Telegram-канале.
По информации спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома, никто не пострадал. На месте падения работают спасатели МЧС, ПСП "Юг", сотрудники полиции, Росгвардии, сообщил Развожаев.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Над Черным морем и Брянской областью уничтожили три украинских дрона
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика КрымРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала