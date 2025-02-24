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В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ
В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ
Беспилотник подавлен средствами РЭБ в Севастополе, он упал в районе проспекта Победы, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:52:00+03:00
2025-02-24T19:52:00+03:00
2025-02-24T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Беспилотник подавлен средствами РЭБ в Севастополе, он упал в районе проспекта Победы, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы. БПЛА без боевого заряда, по предварительной версии - это разведывательный беспилотник, спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы" , - написал он в Telegram-канале.По информации спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома, никто не пострадал. На месте падения работают спасатели МЧС, ПСП "Юг", сотрудники полиции, Росгвардии, сообщил Развожаев.
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севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика крым, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины
В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ
В Севастополе средства РЭБ подавили разведывательный беспилотник ВСУ