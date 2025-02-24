https://ria.ru/20250224/reb-2001353014.html

В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ

В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025

В Севастополе сбили разведывательный беспилотник ВСУ

Беспилотник подавлен средствами РЭБ в Севастополе, он упал в районе проспекта Победы, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:52:00+03:00

2025-02-24T19:52:00+03:00

2025-02-24T22:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика крым

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Беспилотник подавлен средствами РЭБ в Севастополе, он упал в районе проспекта Победы, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Наши военные дежурными силами РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы. БПЛА без боевого заряда, по предварительной версии - это разведывательный беспилотник, спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы" , - написал он в Telegram-канале.По информации спасательной службы Севастополя, незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома, никто не пострадал. На месте падения работают спасатели МЧС, ПСП "Юг", сотрудники полиции, Росгвардии, сообщил Развожаев.

https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001367916.html

севастополь

республика крым

россия

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севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика крым, россия, вооруженные силы украины