https://ria.ru/20250224/rada-2001340372.html

Рада вновь попробует проголосовать за продление полномочий Зеленского

Рада вновь попробует проголосовать за продление полномочий Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025

Рада вновь попробует проголосовать за продление полномочий Зеленского

Верховная рада Украины попытается еще раз проголосовать за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, заявил в понедельник украинский... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:23:00+03:00

2025-02-24T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины попытается еще раз проголосовать за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, заявил в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что постановление украинского парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. "Постановление о поддержке демократии вновь подают в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001317288.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины