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Рада вновь попробует проголосовать за продление полномочий Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025
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18:23 24.02.2025 (обновлено: 18:28 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/rada-2001340372.html
Рада вновь попробует проголосовать за продление полномочий Зеленского
Рада вновь попробует проголосовать за продление полномочий Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025
Рада вновь попробует проголосовать за продление полномочий Зеленского
Верховная рада Украины попытается еще раз проголосовать за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, заявил в понедельник украинский... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:23:00+03:00
2025-02-24T18:28:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины попытается еще раз проголосовать за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, заявил в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что постановление украинского парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. "Постановление о поддержке демократии вновь подают в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001317288.html
https://ria.ru/20250224/demarsh-2001312984.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада вновь попробует проголосовать за продление полномочий Зеленского

Рада еще раз попытается проголосовать за продление полномочий Зеленского

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины попытается еще раз проголосовать за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, заявил в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что постановление украинского парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Экс-депутат Рады объяснил провал голосования по полномочиям Зеленского
Вчера, 16:36
"Постановление о поддержке демократии вновь подают в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского
Вчера, 16:14
 
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