https://ria.ru/20250224/putin-2001383431.html

Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США

Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США - РИА Новости, 24.02.2025

Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США

Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:51:00+03:00

2025-02-24T23:51:00+03:00

2025-02-24T23:51:00+03:00

россия

сша

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6247a929ba635bf14cb995064679afb5.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы решать сложные, острые вопросы, в том числе и на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. Он должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и такой сложный, как украинский конфликт.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000391662.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, владимир путин, павел зарубин