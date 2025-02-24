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Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США - РИА Новости, 24.02.2025
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23:51 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/putin-2001383431.html
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США - РИА Новости, 24.02.2025
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США
Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:51:00+03:00
2025-02-24T23:51:00+03:00
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы решать сложные, острые вопросы, в том числе и на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. Он должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и такой сложный, как украинский конфликт.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000391662.html
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россия, сша, владимир путин, павел зарубин
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США

Путин: ближайшие контакты России и США будут посвящены двусторонним отношениям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Для того, чтобы решать сложные, острые вопросы, в том числе и на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. Он должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и такой сложный, как украинский конфликт.
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РоссияСШАВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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