https://ria.ru/20250224/putin-2001383431.html
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США - РИА Новости, 24.02.2025
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США
Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:51:00+03:00
2025-02-24T23:51:00+03:00
2025-02-24T23:51:00+03:00
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы решать сложные, острые вопросы, в том числе и на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. Он должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и такой сложный, как украинский конфликт.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000391662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, павел зарубин
Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты России и США
Путин: ближайшие контакты России и США будут посвящены двусторонним отношениям