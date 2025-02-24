https://ria.ru/20250224/putin-2001383015.html

Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного

Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного - РИА Новости, 24.02.2025

Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного

По российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:46:00+03:00

2025-02-24T23:46:00+03:00

2025-02-24T23:47:00+03:00

россия

владимир зеленский

валерий залужный

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил президент РФ Владимир Путин. "У него (Владимира Зеленского - ред.) рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный - бывший командующий вооруженными силами Украины", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html

россия

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Наталья Макарова

россия, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины