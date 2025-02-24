https://ria.ru/20250224/putin-2001383015.html
Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного
Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного - РИА Новости, 24.02.2025
Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного
По российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:46:00+03:00
2025-02-24T23:46:00+03:00
2025-02-24T23:47:00+03:00
россия
владимир зеленский
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926254434_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_9674fbfa8371a625273820808d649f52.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил президент РФ Владимир Путин. "У него (Владимира Зеленского - ред.) рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный - бывший командующий вооруженными силами Украины", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926254434_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6ad28669726db8fac85c4069523485f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного
Путин: по российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного