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Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного - РИА Новости, 24.02.2025
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23:46 24.02.2025 (обновлено: 23:47 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001383015.html
Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного
Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного - РИА Новости, 24.02.2025
Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного
По российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:46:00+03:00
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россия
владимир зеленский
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил президент РФ Владимир Путин. "У него (Владимира Зеленского - ред.) рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный - бывший командующий вооруженными силами Украины", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин сравнил рейтинг Зеленского с рейтингом Залужного

Путин: по российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и Валерий Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По российским данным, рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"У него (Владимира Зеленского - ред.) рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника, это господин Залужный - бывший командующий вооруженными силами Украины", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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РоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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