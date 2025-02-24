https://ria.ru/20250224/putin-2001382031.html

Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной

Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной - РИА Новости, 24.02.2025

Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам и "даже думать" не хочет "на эту... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:41:00+03:00

2025-02-24T23:41:00+03:00

2025-02-24T23:41:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам и "даже думать" не хочет "на эту тему". "Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя его вопрос об оценке перспектив возможного соглашения США с Украиной по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001375889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, украина, россия, владимир путин, павел зарубин, мюнхенская конференция по безопасности, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде