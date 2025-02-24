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Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной - РИА Новости, 24.02.2025
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23:41 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/putin-2001382031.html
Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной
Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной - РИА Новости, 24.02.2025
Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам и "даже думать" не хочет "на эту... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:41:00+03:00
2025-02-24T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам и "даже думать" не хочет "на эту тему". "Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя его вопрос об оценке перспектив возможного соглашения США с Украиной по редкоземельным металлам.
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Цены на нефть, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Мюнхенская конференция по безопасности, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной

Путин: никак не оцениваю соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам и "даже думать" не хочет "на эту тему".
«
"Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя его вопрос об оценке перспектив возможного соглашения США с Украиной по редкоземельным металлам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Цены на нефтьСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинМюнхенская конференция по безопасностиПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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