https://ria.ru/20250224/putin-2001382031.html
Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной
Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной - РИА Новости, 24.02.2025
Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам и "даже думать" не хочет "на эту... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:41:00+03:00
2025-02-24T23:41:00+03:00
2025-02-24T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам и "даже думать" не хочет "на эту тему". "Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, комментируя его вопрос об оценке перспектив возможного соглашения США с Украиной по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001375889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной
Путин: никак не оцениваю соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам