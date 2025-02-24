https://ria.ru/20250224/putin-2001381675.html

Путин заявил о готовности России сотрудничать по редкоземельным металлам

Путин заявил о готовности России сотрудничать по редкоземельным металлам - РИА Новости, 24.02.2025

Путин заявил о готовности России сотрудничать по редкоземельным металлам

Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:37:00+03:00

2025-02-24T23:37:00+03:00

2025-02-24T23:37:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/rossiya-2001375689.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин