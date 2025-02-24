https://ria.ru/20250224/putin-2001381675.html
Путин заявил о готовности России сотрудничать по редкоземельным металлам
Путин заявил о готовности России сотрудничать по редкоземельным металлам - РИА Новости, 24.02.2025
Путин заявил о готовности России сотрудничать по редкоземельным металлам
Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:37:00+03:00
2025-02-24T23:37:00+03:00
2025-02-24T23:37:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/rossiya-2001375689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин заявил о готовности России сотрудничать по редкоземельным металлам
Путин: Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере редких металлов