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Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни
Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни - РИА Новости, 24.02.2025
Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни
Президент РФ Владимир Путин, говоря о "требованиях" Европы к России, предложил европейским странам со своими требованиями "посидеть дома" и подумать, "как они... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:33:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о "требованиях" Европы к России, предложил европейским странам со своими требованиями "посидеть дома" и подумать, "как они дошли до жизни такой". "Они на протяжении тысячелетия требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже пусть требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают на тем, как они дошли до жизни такой", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, владимир путин, павел зарубин, европа, в мире
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Европа, В мире
Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни
Путин предложил Европе посидеть дома и подумать, как они дошли до такой жизни