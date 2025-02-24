https://ria.ru/20250224/putin-2001380937.html

Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни

Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни - РИА Новости, 24.02.2025

Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни

Президент РФ Владимир Путин, говоря о "требованиях" Европы к России, предложил европейским странам со своими требованиями "посидеть дома" и подумать, "как они... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о "требованиях" Европы к России, предложил европейским странам со своими требованиями "посидеть дома" и подумать, "как они дошли до жизни такой". "Они на протяжении тысячелетия требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже пусть требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают на тем, как они дошли до жизни такой", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/putin-2001377945.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, европа, в мире