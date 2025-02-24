Рейтинг@Mail.ru
Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/putin-2001380937.html
Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни
Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни - РИА Новости, 24.02.2025
Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни
Президент РФ Владимир Путин, говоря о "требованиях" Европы к России, предложил европейским странам со своими требованиями "посидеть дома" и подумать, "как они... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:33:00+03:00
2025-02-24T23:33:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea291d0b079c6fab0ffbee88abd44c49.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о "требованиях" Европы к России, предложил европейским странам со своими требованиями "посидеть дома" и подумать, "как они дошли до жизни такой". "Они на протяжении тысячелетия требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже пусть требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают на тем, как они дошли до жизни такой", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001377945.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_e2cf502c8b1418891cbc290a0261a8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, павел зарубин, европа, в мире
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Европа, В мире
Путин посоветовал Европе подумать, как они дошли до такой жизни

Путин предложил Европе посидеть дома и подумать, как они дошли до такой жизни

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о "требованиях" Европы к России, предложил европейским странам со своими требованиями "посидеть дома" и подумать, "как они дошли до жизни такой".
"Они на протяжении тысячелетия требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже пусть требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают на тем, как они дошли до жизни такой", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Вчера, 23:11
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала