https://ria.ru/20250224/putin-2001379780.html
Путин прокомментировал реакцию Европы на контакты России и США
Путин прокомментировал реакцию Европы на контакты России и США - РИА Новости, 24.02.2025
Путин прокомментировал реакцию Европы на контакты России и США
Президент России Владимир Путин заявил, что видел реакцию из Европы на контакты РФ и США, назвав ее эмоциональной и лишенной практического смысла. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:23:00+03:00
2025-02-24T23:23:00+03:00
2025-02-24T23:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видел реакцию из Европы на контакты РФ и США, назвав ее эмоциональной и лишенной практического смысла. "Я видел и реакцию и на наш телефонный разговор с президентом США (Дональдом Трампом - ред.), видел реакцию на встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она действительно эмоциональна и лишена какого-то практического смысла", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Путин прокомментировал реакцию Европы на контакты России и США
Путин назвал реакцию Европы на контакты РФ и США лишенной практического смысла