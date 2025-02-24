https://ria.ru/20250224/putin-2001379780.html

Путин прокомментировал реакцию Европы на контакты России и США

Путин прокомментировал реакцию Европы на контакты России и США - РИА Новости, 24.02.2025

Путин прокомментировал реакцию Европы на контакты России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что видел реакцию из Европы на контакты РФ и США, назвав ее эмоциональной и лишенной практического смысла. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:23:00+03:00

2025-02-24T23:23:00+03:00

2025-02-24T23:23:00+03:00

россия

сша

европа

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видел реакцию из Европы на контакты РФ и США, назвав ее эмоциональной и лишенной практического смысла. "Я видел и реакцию и на наш телефонный разговор с президентом США (Дональдом Трампом - ред.), видел реакцию на встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она действительно эмоциональна и лишена какого-то практического смысла", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html

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сша

европа

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Наталья Макарова

россия, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин