https://ria.ru/20250224/putin-2001379314.html

Путин рассказал, что необходимо для урегулирования конфликта на Украине

Путин рассказал, что необходимо для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Путин рассказал, что необходимо для урегулирования конфликта на Украине

Россия и Соединенные Штаты Америки должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения украинского конфликта, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:21:00+03:00

2025-02-24T23:21:00+03:00

2025-02-24T23:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты Америки должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы решать сложные и даже острые вопросы, в том числе, на украинском треке и Россия и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг... В чем он заключается? Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001372396.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, в мире