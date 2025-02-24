https://ria.ru/20250224/putin-2001379314.html
Путин рассказал, что необходимо для урегулирования конфликта на Украине
Путин рассказал, что необходимо для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Путин рассказал, что необходимо для урегулирования конфликта на Украине
Россия и Соединенные Штаты Америки должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения украинского конфликта, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:21:00+03:00
2025-02-24T23:21:00+03:00
2025-02-24T23:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты Америки должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы решать сложные и даже острые вопросы, в том числе, на украинском треке и Россия и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг... В чем он заключается? Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин рассказал, что необходимо для урегулирования конфликта на Украине
Путин призвал РФ и США повысить взаимное доверие для решения украинского кризиса