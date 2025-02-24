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Европейским лидерам трудно "отруливать" от обещаний Киеву, заявил Путин
Европейским лидерам трудно "отруливать" от обещаний Киеву, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Европейским лидерам трудно "отруливать" от обещаний Киеву, заявил Путин
Ряду европейских лидеров трудно "отруливать" от своих обещаний Киеву без "потери лица", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:20:00+03:00
2025-02-24T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ряду европейских лидеров трудно "отруливать" от своих обещаний Киеву без "потери лица", заявил президент России Владимир Путин. "Политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они слишком многое наговорили и наобещали. И теперь, извините за простоту выражения, отруливать от этой позиции очень сложно и практически невозможно без потери лица. Имею в виду, что они находятся в достаточно сложном и ответственном для них внутриполитическом периоде выборов, перевыборов, сложностей в парламенте. Учитывая это обстоятельство менять свою позицию практически невозможно", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, киев, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, Киев, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Европейским лидерам трудно "отруливать" от обещаний Киеву, заявил Путин
Путин: лидерам ЕС трудно отруливать от своих обещаний Украине без "потери лица"