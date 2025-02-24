https://ria.ru/20250224/putin-2001378564.html
Путин назвал санкции против России вредными для мировой экономики
Путин назвал санкции против России вредными для мировой экономики - РИА Новости, 24.02.2025
Путин назвал санкции против России вредными для мировой экономики
Санкции вредны для мировой экономики, они наносят ущерб и России, и тем, кто их вводит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:16:00+03:00
2025-02-24T23:16:00+03:00
2025-02-24T23:16:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции вредны для мировой экономики, они наносят ущерб и России, и тем, кто их вводит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы считаем эти санкции незаконными и вредными для мировой торговли, для экономики. И они, на мой взгляд, наносят ущерб и нам, и тем, кто эти санкции вводит", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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экономика, россия, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин назвал санкции против России вредными для мировой экономики
Путин: санкции наносят ущерб и России, и тем, кто их вводит