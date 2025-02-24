https://ria.ru/20250224/putin-2001377945.html
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:11:00+03:00
2025-02-24T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы - ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001376819.html
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россия, европа, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Владимир Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России