https://ria.ru/20250224/putin-2001377945.html

Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин

Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин

Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы - ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/putin-2001376819.html

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2025

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россия, европа, владимир путин, павел зарубин, в мире