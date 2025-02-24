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Путин выразил желание подумать о совместной работе России и США по алюминию
Путин выразил желание подумать о совместной работе России и США по алюминию - РИА Новости, 25.02.2025
Путин выразил желание подумать о совместной работе России и США по алюминию
Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае, заявил президент Владимир Путин автору программы "Москва... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-24T23:08:00+03:00
2025-02-24T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае, заявил президент Владимир Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину..Как напомнил глава государства, еще со времен СССР в Красноярском крае имелись проекты строительства новой ГЭС и создания новых мощностей по производству алюминия, для которого требуется дешевая электроэнергия."Это правда капиталоемкий, инвестиционноемкий проект", — подчеркнул Путин.Президент добавил, что, предварительно, проект оценивается "миллиардов в 15".
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США, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Павел Зарубин, В мире
Путин выразил желание подумать о совместной работе России и США по алюминию
Путин: Россия и США могли бы подумать о сотрудничестве по производству алюминия