https://ria.ru/20250224/putin-2001377461.html

Путин выразил желание подумать о совместной работе России и США по алюминию

Путин выразил желание подумать о совместной работе России и США по алюминию - РИА Новости, 25.02.2025

Путин выразил желание подумать о совместной работе России и США по алюминию

Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае, заявил президент Владимир Путин автору программы "Москва... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-24T23:08:00+03:00

2025-02-24T23:08:00+03:00

2025-02-25T00:28:00+03:00

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красноярский край

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае, заявил президент Владимир Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину..Как напомнил глава государства, еще со времен СССР в Красноярском крае имелись проекты строительства новой ГЭС и создания новых мощностей по производству алюминия, для которого требуется дешевая электроэнергия."Это правда капиталоемкий, инвестиционноемкий проект", — подчеркнул Путин.Президент добавил, что, предварительно, проект оценивается "миллиардов в 15".

https://ria.ru/20250224/alyuminiy-2001379022.html

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сша, красноярский край, россия, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин, в мире