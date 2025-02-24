https://ria.ru/20250224/putin-2001377313.html

Европейские лидеры ангажированы киевским режимом, заявил Путин

Европейские лидеры ангажированы киевским режимом, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Европейские лидеры ангажированы киевским режимом, заявил Путин

Европейские лидеры ангажированы действующим киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:08:00+03:00

2025-02-24T23:08:00+03:00

2025-02-24T23:08:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европейские лидеры ангажированы действующим киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дело в том, что, в отличие от нового президента Соединенных Штатов, политические лидеры европейских государств связаны с нынешним (киевским - ред.) режимом, ангажированы", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/putin-2001376819.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин