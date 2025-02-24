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Европейские лидеры ангажированы киевским режимом, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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23:08 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/putin-2001377313.html
Европейские лидеры ангажированы киевским режимом, заявил Путин
Европейские лидеры ангажированы киевским режимом, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Европейские лидеры ангажированы киевским режимом, заявил Путин
Европейские лидеры ангажированы действующим киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:08:00+03:00
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россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европейские лидеры ангажированы действующим киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дело в том, что, в отличие от нового президента Соединенных Штатов, политические лидеры европейских государств связаны с нынешним (киевским - ред.) режимом, ангажированы", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Европейские лидеры ангажированы киевским режимом, заявил Путин

Путин заявил, что европейские лидеры ангажированы действующим киевским режимом

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европейские лидеры ангажированы действующим киевским режимом, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Дело в том, что, в отличие от нового президента Соединенных Штатов, политические лидеры европейских государств связаны с нынешним (киевским - ред.) режимом, ангажированы", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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