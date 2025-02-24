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Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 24.02.2025 (обновлено: 23:24 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001375321.html
Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее, заявил Путин
Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее, заявил Путин
Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:56:00+03:00
2025-02-24T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме всего прочего, действующий президент (США Дональд Трамп - ред.) объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А действующий глава (киевского - ред.) режима, он стоит на пути к достижению этой цели", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001379314.html
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россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее, заявил Путин

Путин: Россия хочет добиться мира на Украине, Зеленский стоит на пути этой цели

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме всего прочего, действующий президент (США Дональд Трамп - ред.) объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А действующий глава (киевского - ред.) режима, он стоит на пути к достижению этой цели", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин рассказал, что необходимо для урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 23:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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