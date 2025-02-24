https://ria.ru/20250224/putin-2001375321.html

Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее, заявил Путин

Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Россия хочет добиться мира на Украине как можно быстрее, заявил Путин

Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:56:00+03:00

2025-02-24T22:56:00+03:00

2025-02-24T23:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

сша

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Владимир Зеленский стоит на пути этой цели, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме всего прочего, действующий президент (США Дональд Трамп - ред.) объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А действующий глава (киевского - ред.) режима, он стоит на пути к достижению этой цели", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/putin-2001379314.html

россия

украина

сша

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2025

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россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп