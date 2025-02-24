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Путин назвал Зеленского фактором разложения армии Украины и общества - РИА Новости, 24.02.2025
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22:55 24.02.2025 (обновлено: 23:16 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001375153.html
Путин назвал Зеленского фактором разложения армии Украины и общества
Путин назвал Зеленского фактором разложения армии Украины и общества - РИА Новости, 24.02.2025
Путин назвал Зеленского фактором разложения армии Украины и общества
Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:55:00+03:00
2025-02-24T23:16:00+03:00
украина
владимир зеленский
владимир путин
в мире
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества, заявил президент России Владимир Путин."Он (Зеленский - ред.) является фактором разложения и армии, общества и государства", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001374840.html
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украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире, россия, павел зарубин
Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Россия, Павел Зарубин
Путин назвал Зеленского фактором разложения армии Украины и общества

Путин назвал Зеленского фактором разложения украинской армии и общества

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Он (Зеленский - ред.) является фактором разложения и армии, общества и государства", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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