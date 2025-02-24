https://ria.ru/20250224/putin-2001374840.html
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин
Шансы Владимира Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:53:00+03:00
2025-02-24T22:53:00+03:00
2025-02-24T23:50:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Шансы Владимира Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю, заявил президент России Владимир Путин."Шансов у действующего главы режима победить на выборах абсолютно никаких нет, они равны нулю", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, павел зарубин
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин
Путин считает шансы Зеленского победить на выборах нулевыми