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Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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22:53 24.02.2025 (обновлено: 23:50 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001374840.html
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин
Шансы Владимира Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:53:00+03:00
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политика
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Шансы Владимира Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю, заявил президент России Владимир Путин."Шансов у действующего главы режима победить на выборах абсолютно никаких нет, они равны нулю", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001375153.html
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политика, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, павел зарубин
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин

Путин считает шансы Зеленского победить на выборах нулевыми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Шансы Владимира Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Шансов у действующего главы режима победить на выборах абсолютно никаких нет, они равны нулю", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин назвал Зеленского фактором разложения армии Украины и общества
Вчера, 22:55
 
ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияПавел Зарубин
 
 
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