https://ria.ru/20250224/putin-2001374329.html
Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин
Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин
Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:51:00+03:00
2025-02-24T22:51:00+03:00
2025-02-24T23:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин"Он (Владимир Зеленский - ред.) загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Украина
Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин
Путин: Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры