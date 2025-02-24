https://ria.ru/20250224/putin-2001374329.html

Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин

Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин

Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:51:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин"Он (Владимир Зеленский - ред.) загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

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