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Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 24.02.2025 (обновлено: 23:10 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001374329.html
Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин
Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин
Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:51:00+03:00
2025-02-24T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
владимир путин
павел зарубин
в мире
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин"Он (Владимир Зеленский - ред.) загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001375153.html
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россия, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Украина
Зеленский загнал себя в тупик, заявил Путин

Путин: Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией, заявил президент России Владимир Путин
"Он (Владимир Зеленский - ред.) загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин назвал Зеленского фактором разложения армии Украины и общества
Вчера, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПавел ЗарубинВ миреУкраина
 
 
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