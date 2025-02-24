https://ria.ru/20250224/putin-2001374236.html
Путин назвал Россию одной из лидеров по запасам редких металлов
Путин назвал Россию одной из лидеров по запасам редких металлов - РИА Новости, 24.02.2025
Путин назвал Россию одной из лидеров по запасам редких металлов
Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:50:00+03:00
2025-02-24T22:50:00+03:00
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мурманск
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павел зарубин
редкоземельные металлы
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов, заявил президент России Владимир Путин."Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере, в Мурманске, и на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, и на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, и в Тыве. Это достаточно капиталоёмкие инвестиции, проекты", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/rossiya-2001375689.html
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россия, экономика, мурманск, владимир путин, павел зарубин, редкоземельные металлы
Россия, Экономика, Мурманск, Владимир Путин, Павел Зарубин, редкоземельные металлы
Путин назвал Россию одной из лидеров по запасам редких металлов
Путин: Россия является одной из стран-лидеров по запасам редких металлов