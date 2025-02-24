https://ria.ru/20250224/putin-2001374236.html

Путин назвал Россию одной из лидеров по запасам редких металлов

Путин назвал Россию одной из лидеров по запасам редких металлов - РИА Новости, 24.02.2025

Путин назвал Россию одной из лидеров по запасам редких металлов

Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:50:00+03:00

2025-02-24T22:50:00+03:00

2025-02-24T23:06:00+03:00

россия

экономика

мурманск

владимир путин

павел зарубин

редкоземельные металлы

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов, заявил президент России Владимир Путин."Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере, в Мурманске, и на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, и на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, и в Тыве. Это достаточно капиталоёмкие инвестиции, проекты", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/rossiya-2001375689.html

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россия, экономика, мурманск, владимир путин, павел зарубин, редкоземельные металлы