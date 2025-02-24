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Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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22:49 24.02.2025 (обновлено: 23:00 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001374092.html
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:49:00+03:00
2025-02-24T23:00:00+03:00
украина
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки."Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело. А вот то, что наше дело, это то, что мы обсуждали сейчас на совещании. Редкие и редкоземельные металлы очень важны, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики, и мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Он добавил, что смысл сегодняшнего совещания направлен на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс для работы по этому направлению.
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украина, владимир путин
Украина, Владимир Путин
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин

Путин заявил, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки.
«
"Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело. А вот то, что наше дело, это то, что мы обсуждали сейчас на совещании. Редкие и редкоземельные металлы очень важны, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики, и мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Он добавил, что смысл сегодняшнего совещания направлен на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс для работы по этому направлению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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