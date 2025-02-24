https://ria.ru/20250224/putin-2001374092.html
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:49:00+03:00
2025-02-24T22:49:00+03:00
2025-02-24T23:00:00+03:00
украина
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки."Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело. А вот то, что наше дело, это то, что мы обсуждали сейчас на совещании. Редкие и редкоземельные металлы очень важны, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики, и мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Он добавил, что смысл сегодняшнего совещания направлен на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс для работы по этому направлению.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001357141.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин
Ресурсы редкоземельных металлов на Украине требуют оценки, заявил Путин
Путин заявил, что ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки