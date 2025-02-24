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Соглашение США и Украины по ресурсам никак не касается России, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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22:49 24.02.2025 (обновлено: 23:21 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001373969.html
Соглашение США и Украины по ресурсам никак не касается России, заявил Путин
Соглашение США и Украины по ресурсам никак не касается России, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Соглашение США и Украины по ресурсам никак не касается России, заявил Путин
Возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:49:00+03:00
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павел зарубин
редкоземельные металлы
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается России, заявил президент РФ Владимир Путин."Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, как они, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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Путин: Москву не интересуют переговоры США и Украины по редкоземельным металлам
Путин: Москву не интересуют переговоры США и Украины по редкоземельным металлам
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россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин, редкоземельные металлы, в мире, экономика
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, редкоземельные металлы, В мире, Экономика
Соглашение США и Украины по ресурсам никак не касается России, заявил Путин

Путин: возможное соглашение США и Украины по ресурсам никак не касается России

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возможное соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной никак не касается России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, как они, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия готова предложить США совместную работу по металлам, заявил Путин
Вчера, 22:59
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПавел Зарубинредкоземельные металлыВ миреЭкономика
 
 
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