Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США
О Дональде Трампе и переговорах с США
- В отношении ситуации на Украине у Трампа свободны руки, в отличие от европейских лидеров.
"Он не просто говорит то, что думает, он делает что хочет. Ну что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав".
- Россия и США должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения украинского конфликта.
- Сущностно решение конфликта с Трампом еще не обсуждалось.
Об урегулировании на Украине
- Попытка Трампа оздоровить политическую обстановку на Украине больше на пользу самой Украине, чем России.
- Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для России.
- Россия хочет добиться мира как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.
"Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, <…> были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Но с точки зрения интересов укрепления украинской государственности здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины".
О Владимире Зеленском
- Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией.
- Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу придется идти на выборы.
- По российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем Залужного.
- Шансы Зеленского победить на выборах равны нулю.
- Зеленский стал фактором разложения и армии, и общества, и государства.
"Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно, на чем они основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии".
Об отношении к Европе
- Реакция из Европы на контакты России и США эмоциональная и лишена практического смысла.
- Европа не может ничего требовать от России.
- Участие Европы в переговорном процессе по Украине востребованно.
- Европа сама отказалась от переговоров с Россией, захотят вернуться — пожалуйста.
- Некоторым европейским лидерам трудно отруливать от своих обещаний Киеву без потери лица.
Об оружии
- Предложение Трампа о сокращении оборонных расходов хорошее.
- Россия и США могли бы договориться о сокращении оборонных расходов на 50 процентов.
- Китай мог бы присоединиться к этой инициативе.
О редкоземельных металлах и сотрудничестве с США
- Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России.
- Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки.
- Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
- У России на порядок больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине, она один из лидеров по запасам редкоземельных металлов.
- Москва готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.