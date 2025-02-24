https://ria.ru/20250224/putin-2001373169.html

Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США

Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США - РИА Новости, 25.02.2025

Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США

Президент Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину высказался о переговорах по урегулированию... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-24T22:45:00+03:00

2025-02-24T22:45:00+03:00

2025-02-25T07:39:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину высказался о переговорах по урегулированию на Украине, рейтинге Владимира Зеленского и перспективе совместных проектов с США. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О Дональде Трампе и переговорах с США"Он не просто говорит то, что думает, он делает что хочет. Ну что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав".Об урегулировании на Украине"Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, <…> были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Но с точки зрения интересов укрепления украинской государственности здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины".О Владимире Зеленском"Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно, на чем они основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии".Об отношении к Европе"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой".Об оружииО редкоземельных металлах и сотрудничестве с США

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https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html

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россия, владимир путин