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Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США - РИА Новости, 25.02.2025
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22:45 24.02.2025 (обновлено: 07:39 25.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001373169.html
Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США
Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США - РИА Новости, 25.02.2025
Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США
Президент Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину высказался о переговорах по урегулированию... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-24T22:45:00+03:00
2025-02-25T07:39:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину высказался о переговорах по урегулированию на Украине, рейтинге Владимира Зеленского и перспективе совместных проектов с США. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О Дональде Трампе и переговорах с США&quot;Он не просто говорит то, что думает, он делает что хочет. Ну что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав&quot;.Об урегулировании на Украине&quot;Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, &lt;…&gt; были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Но с точки зрения интересов укрепления украинской государственности здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины&quot;.О Владимире Зеленском&quot;Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно, на чем они основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии&quot;.Об отношении к Европе"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой".Об оружииО редкоземельных металлах и сотрудничестве с США
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Путин отвечает на вопросы российского журналиста Зарубина
Путин отвечает на вопросы российского журналиста Зарубина
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин

Путин высказался о переговорах по Украине и совместных проектах с США

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину высказался о переговорах по урегулированию на Украине, рейтинге Владимира Зеленского и перспективе совместных проектов с США. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О Дональде Трампе и переговорах с США

  • В отношении ситуации на Украине у Трампа свободны руки, в отличие от европейских лидеров.
«

"Он не просто говорит то, что думает, он делает что хочет. Ну что же, это привилегия лидера одной из крупных и великих держав".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия и США должны сделать первый шаг по повышению взаимного доверия для решения украинского конфликта.
  • Сущностно решение конфликта с Трампом еще не обсуждалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21

Об урегулировании на Украине

  • Попытка Трампа оздоровить политическую обстановку на Украине больше на пользу самой Украине, чем России.
  • Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для России.
  • Россия хочет добиться мира как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.
«

"Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, <…> были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Но с точки зрения интересов укрепления украинской государственности здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Европейский Армагеддон: Россия идет в наступление
22 февраля, 08:00

О Владимире Зеленском

  • Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией.
  • Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу придется идти на выборы.
  • По российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем Залужного.
  • Шансы Зеленского победить на выборах равны нулю.
  • Зеленский стал фактором разложения и армии, и общества, и государства.
«

"Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно, на чем они основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00

Об отношении к Европе

  • Реакция из Европы на контакты России и США эмоциональная и лишена практического смысла.
  • Европа не может ничего требовать от России.
«
"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Участие Европы в переговорном процессе по Украине востребованно.
  • Европа сама отказалась от переговоров с Россией, захотят вернуться — пожалуйста.
  • Некоторым европейским лидерам трудно отруливать от своих обещаний Киеву без потери лица.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Рыночек порешал: антироссийские санкции разорвали экономику Европы в клочья
Вчера, 08:00

Об оружии

  • Предложение Трампа о сокращении оборонных расходов хорошее.
  • Россия и США могли бы договориться о сокращении оборонных расходов на 50 процентов.
  • Китай мог бы присоединиться к этой инициативе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп
Вчера, 20:13

О редкоземельных металлах и сотрудничестве с США

  • Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России.
  • Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки.
  • Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
  • У России на порядок больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине, она один из лидеров по запасам редкоземельных металлов.
  • Москва готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов
Вчера, 22:23
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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