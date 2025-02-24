https://ria.ru/20250224/putin-2001371547.html

Путин призвал наладить полный цикл переработки редких металлов

Путин призвал наладить полный цикл переработки редких металлов - РИА Новости, 24.02.2025

Путин призвал наладить полный цикл переработки редких металлов

России нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов к 2030 году, это необходимо для развития экономики и промышленности страны, заявил... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:36:00+03:00

2025-02-24T22:36:00+03:00

2025-02-24T22:36:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

технологии

редкоземельные металлы

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НОВО-ОГАРЕВО, 24 фев - РИА Новости. России нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов к 2030 году, это необходимо для развития экономики и промышленности страны, заявил президент России Владимир Путин. "Чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики и чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется "Новые материалы и химия". В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html

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экономика, россия, владимир путин, технологии, редкоземельные металлы