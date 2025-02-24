https://ria.ru/20250224/putin-2001370517.html

Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях

Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях - РИА Новости, 24.02.2025

Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях

Редкие металлы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада, это важно для экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:26:00+03:00

2025-02-24T22:26:00+03:00

2025-02-24T22:29:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 24 фев - РИА Новости. Редкие металлы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада, это важно для экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что это направление (развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов - ред.) является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идёт практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса", - сказал Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов.

https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика