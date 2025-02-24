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Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях - РИА Новости, 24.02.2025
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22:26 24.02.2025 (обновлено: 22:29 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001370517.html
Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях
Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях - РИА Новости, 24.02.2025
Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях
Редкие металлы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада, это важно для экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:26:00+03:00
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россия
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 фев - РИА Новости. Редкие металлы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада, это важно для экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что это направление (развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов - ред.) является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идёт практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса", - сказал Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях

Путин: редкие металлы востребованы во всех отраслях технологического уклада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 фев - РИА Новости. Редкие металлы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада, это важно для экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Отмечу, что это направление (развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов - ред.) является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идёт практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса", - сказал Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов
Вчера, 22:23
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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