https://ria.ru/20250224/putin-2001370517.html
Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях
Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях - РИА Новости, 24.02.2025
Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях
Редкие металлы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада, это важно для экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:26:00+03:00
2025-02-24T22:26:00+03:00
2025-02-24T22:29:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 фев - РИА Новости. Редкие металлы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада, это важно для экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что это направление (развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов - ред.) является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идёт практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса", - сказал Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о востребованности редких металлов во всех отраслях
Путин: редкие металлы востребованы во всех отраслях технологического уклада