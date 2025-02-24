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Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 24.02.2025
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22:23 24.02.2025 (обновлено: 22:44 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html
Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов
Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 24.02.2025
Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов
Президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подчеркнул важность этой индустрии для экономики страны и предложил... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:23:00+03:00
2025-02-24T22:44:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
редкоземельные металлы
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подчеркнул важность этой индустрии для экономики страны и предложил предметно рассмотреть ее перспективы. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.&quot;Необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики&quot;."В этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется "Новые материалы и химия". В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью".
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экономика, россия, владимир путин, редкоземельные металлы
Экономика, Россия, Владимир Путин, редкоземельные металлы
Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов

Путин: развитие отрасли редких металлов нужно для конкуренции на мировых рынках

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подчеркнул важность этой индустрии для экономики страны и предложил предметно рассмотреть ее перспективы. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.
  • Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы.
  • По сути, речь идет о обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса.
«

"Необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Владимир Путин
президент России
  • Развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер российской экономики.
  • Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов должен возрасти кратно.
  • К 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, это необходимо для развития экономики и ОПК.
«
"В этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется "Новые материалы и химия". В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью".
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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ЭкономикаРоссияВладимир Путинредкоземельные металлы
 
 
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