Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов
Путин: развитие отрасли редких металлов нужно для конкуренции на мировых рынках
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подчеркнул важность этой индустрии для экономики страны и предложил предметно рассмотреть ее перспективы. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.
- Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы.
- По сути, речь идет о обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса.
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"Необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики".
- Развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер российской экономики.
- Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов должен возрасти кратно.
- К 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, это необходимо для развития экономики и ОПК.
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"В этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется "Новые материалы и химия". В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью".
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