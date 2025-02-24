https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html

Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов

Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 24.02.2025

Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов

Президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подчеркнул важность этой индустрии для экономики страны и предложил... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:23:00+03:00

2025-02-24T22:23:00+03:00

2025-02-24T22:44:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

редкоземельные металлы

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подчеркнул важность этой индустрии для экономики страны и предложил предметно рассмотреть ее перспективы. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости."Необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики"."В этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется "Новые материалы и химия". В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью".

https://ria.ru/20250221/putin-2000858098.html

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экономика, россия, владимир путин, редкоземельные металлы