https://ria.ru/20250224/putin-2001369793.html
Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России
Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России - РИА Новости, 24.02.2025
Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России
Президент РФ Владимир Путин предложил предметно рассмотреть развитие в России индустрии редких и редкоземельных металлов. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:19:00+03:00
2025-02-24T22:19:00+03:00
2025-02-24T22:25:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
редкоземельные металлы
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил предметно рассмотреть развитие в России индустрии редких и редкоземельных металлов."Предлагаю, как мы и договаривались, предметно рассмотреть сегодня вопрос, который обсуждался на недавнем Форуме будущих технологий, имею в виду развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов. Я во вступительном слове об этом говорил, и в ходе дискуссии мы так или иначе эту тему затрагивали", - сказал Путин в ходе совещания по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов.
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россия, экономика, владимир путин, редкоземельные металлы
Россия, Экономика, Владимир Путин, редкоземельные металлы
Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России
Путин поручил предметно рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России