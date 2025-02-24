https://ria.ru/20250224/putin-2001369793.html

Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России

Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России - РИА Новости, 24.02.2025

Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России

Президент РФ Владимир Путин предложил предметно рассмотреть развитие в России индустрии редких и редкоземельных металлов. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:19:00+03:00

2025-02-24T22:19:00+03:00

2025-02-24T22:25:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

редкоземельные металлы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил предметно рассмотреть развитие в России индустрии редких и редкоземельных металлов."Предлагаю, как мы и договаривались, предметно рассмотреть сегодня вопрос, который обсуждался на недавнем Форуме будущих технологий, имею в виду развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов. Я во вступительном слове об этом говорил, и в ходе дискуссии мы так или иначе эту тему затрагивали", - сказал Путин в ходе совещания по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов.

https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, редкоземельные металлы