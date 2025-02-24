https://ria.ru/20250224/putin-2001369454.html
Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 24.02.2025
Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером собрал совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:17:00+03:00
2025-02-24T22:17:00+03:00
2025-02-24T22:35:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001370385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea5b061614c0193240bc77bf9f2b32e9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером собрал совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов.Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001370385_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_9393ff87a46f4d4ad3d8306d43f5026c.jpg
Совещание с Владимиром Путиным, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов
Совещание с Владимиром Путиным, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов
2025-02-24T22:17
true
PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Путин собрал совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов