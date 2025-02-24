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Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 24.02.2025
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22:17 24.02.2025 (обновлено: 22:35 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001369454.html
Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 24.02.2025
Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером собрал совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:17:00+03:00
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владимир путин
россия
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером собрал совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов.Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи.
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Совещание с Владимиром Путиным, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов
Совещание с Владимиром Путиным, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

Путин собрал совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером собрал совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов.
Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи.
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