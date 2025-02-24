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Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - РИА Новости, 24.02.2025
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16:23 24.02.2025 (обновлено: 16:25 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001314817.html
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - РИА Новости, 24.02.2025
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:23:00+03:00
2025-02-24T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурной областях, в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества, лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин и Рахмон также условились о графике личных контактов.
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в мире, владимир путин, эмомали рахмон, россия
В мире, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Путин обсудил с Рахмоном торгово-экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурной областях, в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества, лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Рахмон также условились о графике личных контактов.
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