Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин обсудил с Рахмоном торгово-экономическое сотрудничество
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурной областях, в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества, лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Рахмон также условились о графике личных контактов.
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