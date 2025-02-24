https://ria.ru/20250224/putin-2001314817.html

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - РИА Новости, 24.02.2025

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:23:00+03:00

2025-02-24T16:23:00+03:00

2025-02-24T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурной областях, в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества, лидеры обсудили конкретные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Соответствующие поручения будут даны правительствам, министерствам и ведомствам двух стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин и Рахмон также условились о графике личных контактов.

https://ria.ru/20240603/volodin-1950085241.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, эмомали рахмон, россия