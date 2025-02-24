https://ria.ru/20250224/putin-2001299934.html

Путин сообщил о разговоре с замкомандира бригады Черноморского флота

Путин сообщил о разговоре с замкомандира бригады Черноморского флота - РИА Новости, 24.02.2025

Путин сообщил о разговоре с замкомандира бригады Черноморского флота

Президент России Владимир Путин рассказал о своем недавнем разговоре с заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:31:00+03:00

2025-02-24T15:31:00+03:00

2025-02-24T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

владимир путин

талгат таджуддин

дмитрий песков

ислам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523941_0:32:2334:1344_1920x0_80_0_0_bc3effc15041958d0cc14cb5f0eb5bd0.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своем недавнем разговоре с заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. В ходе встречи с верховным муфтием Талгатом Таджуддином в Кремле глава государства отметил, что мусульмане России показывают свои лучшие качества, воюют мужественно и героически на всех участках линии боевого соприкосновения. "Буквально пару дней назад разговаривал с одним из них - заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота", - сказал Путин. На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили ему о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности. Президент тогда поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области.

https://ria.ru/20250224/putin-2001288330.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, курская область, владимир путин, талгат таджуддин, дмитрий песков, ислам