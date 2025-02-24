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Путин сообщил о разговоре с замкомандира бригады Черноморского флота - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/putin-2001299934.html
Путин сообщил о разговоре с замкомандира бригады Черноморского флота
Путин сообщил о разговоре с замкомандира бригады Черноморского флота - РИА Новости, 24.02.2025
Путин сообщил о разговоре с замкомандира бригады Черноморского флота
Президент России Владимир Путин рассказал о своем недавнем разговоре с заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:31:00+03:00
2025-02-24T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
владимир путин
талгат таджуддин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своем недавнем разговоре с заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. В ходе встречи с верховным муфтием Талгатом Таджуддином в Кремле глава государства отметил, что мусульмане России показывают свои лучшие качества, воюют мужественно и героически на всех участках линии боевого соприкосновения. "Буквально пару дней назад разговаривал с одним из них - заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота", - сказал Путин. На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили ему о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности. Президент тогда поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области.
https://ria.ru/20250224/putin-2001288330.html
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безопасность, россия, курская область, владимир путин, талгат таджуддин, дмитрий песков, ислам
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Владимир Путин, Талгат Таджуддин, Дмитрий Песков, Ислам
Путин сообщил о разговоре с замкомандира бригады Черноморского флота

Путин сообщил о разговоре с замкомандующего 810-й бригады Черноморского флота

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своем недавнем разговоре с заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота.
В ходе встречи с верховным муфтием Талгатом Таджуддином в Кремле глава государства отметил, что мусульмане России показывают свои лучшие качества, воюют мужественно и героически на всех участках линии боевого соприкосновения.
«
"Буквально пару дней назад разговаривал с одним из них - заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота", - сказал Путин.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили ему о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности. Президент тогда поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин отметил вклад мусульман в общую силу России
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВладимир ПутинТалгат ТаджуддинДмитрий ПесковИслам
 
 
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