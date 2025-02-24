https://ria.ru/20250224/putin-2001298104.html

Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества

Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества - РИА Новости, 24.02.2025

Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подарил президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:21:00+03:00

2025-02-24T15:21:00+03:00

2025-02-24T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подарил президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Таджуддином. "На самом деле, Год защитника Отечества – это каждый год, у вас ни дня не может быть без защиты Отечества. Поэтому мы заказали щит защитника Отечества. Он говорит о стержне России, Болгарского царства и Российского царства: и император Российский – это его первый титул, a второй титул был князь Болгарский и князь Казанский", – сказал муфтий на встрече с президентом.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, талгат таджуддин, владимир путин, ислам