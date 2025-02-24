Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества
Верховный муфтий РФ Таджуддин преподнес Путину щит и меч защитника Отечества
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин во время встречи
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подарил президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества.
Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Таджуддином.
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"На самом деле, Год защитника Отечества – это каждый год, у вас ни дня не может быть без защиты Отечества. Поэтому мы заказали щит защитника Отечества. Он говорит о стержне России, Болгарского царства и Российского царства: и император Российский – это его первый титул, a второй титул был князь Болгарский и князь Казанский", – сказал муфтий на встрече с президентом.