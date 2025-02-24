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Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества - РИА Новости, 24.02.2025
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Религия
 
15:21 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/putin-2001298104.html
Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества
Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества - РИА Новости, 24.02.2025
Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подарил президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:21:00+03:00
2025-02-24T15:21:00+03:00
религия
россия
талгат таджуддин
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подарил президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Таджуддином. "На самом деле, Год защитника Отечества – это каждый год, у вас ни дня не может быть без защиты Отечества. Поэтому мы заказали щит защитника Отечества. Он говорит о стержне России, Болгарского царства и Российского царства: и император Российский – это его первый титул, a второй титул был князь Болгарский и князь Казанский", – сказал муфтий на встрече с президентом.
https://ria.ru/20250224/putin-2001252629.html
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россия, талгат таджуддин, владимир путин, ислам
Религия, Россия, Талгат Таджуддин, Владимир Путин, Ислам
Муфтий Таджуддин подарил Путину щит и меч защитника Отечества

Верховный муфтий РФ Таджуддин преподнес Путину щит и меч защитника Отечества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин во время встречи
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подарил президенту РФ Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества.
Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Таджуддином.
«
"На самом деле, Год защитника Отечества – это каждый год, у вас ни дня не может быть без защиты Отечества. Поэтому мы заказали щит защитника Отечества. Он говорит о стержне России, Болгарского царства и Российского царства: и император Российский – это его первый титул, a второй титул был князь Болгарский и князь Казанский", – сказал муфтий на встрече с президентом.
Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин проведет встречу с верховным муфтием Таджуддином
Вчера, 12:29
 
РелигияРоссияТалгат ТаджуддинВладимир ПутинИслам
 
 
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