https://ria.ru/20250224/putin-2001289226.html
Мусульмане мужественно воюют на всей линии фронта, заявил Путин
Мусульмане мужественно воюют на всей линии фронта, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Мусульмане мужественно воюют на всей линии фронта, заявил Путин
Мусульмане России показывают свои лучшие качества, воюют мужественно и героически на всех участках линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:52:00+03:00
2025-02-24T14:52:00+03:00
2025-02-24T14:55:00+03:00
россия
владимир путин
талгат таджуддин
спецоперация
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мусульмане России показывают свои лучшие качества, воюют мужественно и героически на всех участках линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник провел встречу с верховным муфтием Талгатом Таджуддином. "Мусульмане и сейчас показывают самые лучшие качества", - сказал Путин, говоря о мусульманах-участниках СВО. "Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения", - добавил президент.
https://ria.ru/20250206/khayrulaev-1997527816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, талгат таджуддин, спецоперация
Россия, Владимир Путин, Талгат Таджуддин, Спецоперация
Мусульмане мужественно воюют на всей линии фронта, заявил Путин
Путин: мусульмане-участники СВО воюют героически, показывают лучшие качества