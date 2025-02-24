https://ria.ru/20250224/putin-2001289226.html

Мусульмане мужественно воюют на всей линии фронта, заявил Путин

Мусульмане мужественно воюют на всей линии фронта, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Мусульмане мужественно воюют на всей линии фронта, заявил Путин

Мусульмане России показывают свои лучшие качества, воюют мужественно и героически на всех участках линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:52:00+03:00

2025-02-24T14:52:00+03:00

2025-02-24T14:55:00+03:00

россия

владимир путин

талгат таджуддин

спецоперация

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мусульмане России показывают свои лучшие качества, воюют мужественно и героически на всех участках линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник провел встречу с верховным муфтием Талгатом Таджуддином. "Мусульмане и сейчас показывают самые лучшие качества", - сказал Путин, говоря о мусульманах-участниках СВО. "Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения", - добавил президент.

https://ria.ru/20250206/khayrulaev-1997527816.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, талгат таджуддин, спецоперация