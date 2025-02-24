https://ria.ru/20250224/putin-2001288330.html
Путин отметил вклад мусульман в общую силу России
Путин отметил вклад мусульман в общую силу России - РИА Новости, 24.02.2025
Путин отметил вклад мусульман в общую силу России
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад мусульман в общую силу России, которая эффективно противодействует всем угрозам и обеспечивает стране движение вперед. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:45:00+03:00
2025-02-24T14:45:00+03:00
2025-02-24T14:45:00+03:00
религия
россия
владимир путин
талгат таджуддин
ислам
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад мусульман в общую силу России, которая эффективно противодействует всем угрозам и обеспечивает стране движение вперед. Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Талгатом Таджуддином. "Представители ислама всегда вносили и сейчас вносят очень заметный вклад в наше единство и в нашу общую силу, которая так эффективно противодействует всем сложностям и угрозам и обеспечивает России движение вперед", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250224/putin-2001281503.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, талгат таджуддин, ислам
Религия, Россия, Владимир Путин, Талгат Таджуддин, Ислам
Путин отметил вклад мусульман в общую силу России
Путин отметил, что мусульмане вносят очень заметный вклад в единство и силу РФ