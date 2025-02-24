https://ria.ru/20250224/putin-2001288330.html

Путин отметил вклад мусульман в общую силу России

Путин отметил вклад мусульман в общую силу России - РИА Новости, 24.02.2025

Путин отметил вклад мусульман в общую силу России

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад мусульман в общую силу России, которая эффективно противодействует всем угрозам и обеспечивает стране движение вперед. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:45:00+03:00

2025-02-24T14:45:00+03:00

2025-02-24T14:45:00+03:00

религия

россия

владимир путин

талгат таджуддин

ислам

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад мусульман в общую силу России, которая эффективно противодействует всем угрозам и обеспечивает стране движение вперед. Глава государства в понедельник встретился в Кремле с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Талгатом Таджуддином. "Представители ислама всегда вносили и сейчас вносят очень заметный вклад в наше единство и в нашу общую силу, которая так эффективно противодействует всем сложностям и угрозам и обеспечивает России движение вперед", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250224/putin-2001281503.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, талгат таджуддин, ислам