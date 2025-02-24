https://ria.ru/20250224/putin-2001286522.html
Россия становится сильнее за счет своего разнообразия, заявил Путин
Россия становится сильнее за счет своего разнообразия, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Россия становится сильнее за счет своего разнообразия, заявил Путин
Россия становится сильнее за счет своего разнообразия, когда сталкивается с внешними трудностями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:40:00+03:00
2025-02-24T14:40:00+03:00
2025-02-24T14:40:00+03:00
россия
владимир путин
талгат таджуддин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия становится сильнее за счет своего разнообразия, когда сталкивается с внешними трудностями, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы на первый взгляд очень сложная страна, но на деле, особенно когда Россия сталкивается с какими-то трудностями, тем более внешними трудностями, мы становимся сильнее именно на основе нашего разнообразия", - сказал Путин на встрече с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.
https://ria.ru/20240605/putin-1950844277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, талгат таджуддин
Россия, Владимир Путин, Талгат Таджуддин
Россия становится сильнее за счет своего разнообразия, заявил Путин
Путин: Россия становится сильнее за счет разнообразия перед внешними трудностями