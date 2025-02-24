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Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство - РИА Новости, 24.02.2025
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Религия
 
14:30 24.02.2025 (обновлено: 14:34 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001281503.html
Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство
Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство - РИА Новости, 24.02.2025
Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Центрального духовного управления мусульман России, муфтия Талгата Таджуддина и других духовных лидеров за РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:30:00+03:00
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религия
россия
владимир путин
талгат таджуддин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Центрального духовного управления мусульман России, муфтия Талгата Таджуддина и других духовных лидеров за вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России.Глава государства в понедельник провел встречу с верховным муфтием."Хотел бы высказать слова благодарности и вам лично, и всем представителям ислама – а все люди, которые исповедуют ислам, это органичная, естественная часть России, общества российского – за тот вклад, который вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов Российской Федерации", - сказал Путин в начале беседы.
https://ria.ru/20240605/putin-1950844277.html
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россия, владимир путин, талгат таджуддин
Религия, Россия, Владимир Путин, Талгат Таджуддин
Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство

Путин поблагодарил муфтия Таджуддина за вклад в межконфессиональное единство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Центрального духовного управления мусульман России, муфтия Талгата Таджуддина и других духовных лидеров за вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России.
Глава государства в понедельник провел встречу с верховным муфтием.
«
"Хотел бы высказать слова благодарности и вам лично, и всем представителям ислама – а все люди, которые исповедуют ислам, это органичная, естественная часть России, общества российского – за тот вклад, который вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов Российской Федерации", - сказал Путин в начале беседы.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Москва рада росту исламского населения в России, заявил Путин
5 июня 2024, 23:56
 
РелигияРоссияВладимир ПутинТалгат Таджуддин
 
 
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