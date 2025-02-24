https://ria.ru/20250224/putin-2001281503.html
Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство
Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство - РИА Новости, 24.02.2025
Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Центрального духовного управления мусульман России, муфтия Талгата Таджуддина и других духовных лидеров за РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:30:00+03:00
2025-02-24T14:30:00+03:00
2025-02-24T14:34:00+03:00
религия
россия
владимир путин
талгат таджуддин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Центрального духовного управления мусульман России, муфтия Талгата Таджуддина и других духовных лидеров за вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России.Глава государства в понедельник провел встречу с верховным муфтием."Хотел бы высказать слова благодарности и вам лично, и всем представителям ислама – а все люди, которые исповедуют ислам, это органичная, естественная часть России, общества российского – за тот вклад, который вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов Российской Федерации", - сказал Путин в начале беседы.
https://ria.ru/20240605/putin-1950844277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, талгат таджуддин
Религия, Россия, Владимир Путин, Талгат Таджуддин
Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство
Путин поблагодарил муфтия Таджуддина за вклад в межконфессиональное единство