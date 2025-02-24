https://ria.ru/20250224/putin-2001281503.html

Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство

Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство - РИА Новости, 24.02.2025

Путин отметил вклад муфтия Таджуддина в межконфессиональное единство

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Центрального духовного управления мусульман России, муфтия Талгата Таджуддина и других духовных лидеров за РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:30:00+03:00

2025-02-24T14:30:00+03:00

2025-02-24T14:34:00+03:00

религия

россия

владимир путин

талгат таджуддин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Центрального духовного управления мусульман России, муфтия Талгата Таджуддина и других духовных лидеров за вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России.Глава государства в понедельник провел встречу с верховным муфтием."Хотел бы высказать слова благодарности и вам лично, и всем представителям ислама – а все люди, которые исповедуют ислам, это органичная, естественная часть России, общества российского – за тот вклад, который вы и другие духовные лидеры вносите в межконфессиональное единство и согласие народов Российской Федерации", - сказал Путин в начале беседы.

https://ria.ru/20240605/putin-1950844277.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, талгат таджуддин