https://ria.ru/20250224/pushkov-2001188587.html

Пушков спрогнозировал последствия выборов в Германии

Пушков спрогнозировал последствия выборов в Германии - РИА Новости, 24.02.2025

Пушков спрогнозировал последствия выборов в Германии

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выборы в бундестаг, спрогнозировал в своем Telegram-канале, что по их итогам продолжится падение экономики ФРГ,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T02:15:00+03:00

2025-02-24T02:15:00+03:00

2025-02-24T05:54:00+03:00

германия

украина

россия

фридрих мерц

алексей пушков

хдс/хсс

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выборы в бундестаг, спрогнозировал в своем Telegram-канале, что по их итогам продолжится падение экономики ФРГ, останутся и проблемы с мигрантами, а большая часть немецких избирателей, упорно голосующих за политиков, ведущих Германию к упадку, видимо, "не наелись" проблем, поэтому стране есть куда падать. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. Согласно данным избиркома по итогам подсчета бюллетеней в более чем половине из 299 избирательных округов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца лидирует с 29,6 процента голосов. "Итак, немцы выбрали нового канцлера. Им станет Мерц. Со времен Римской империи подтверждено: когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию. Это и происходит в Германии. Пятнадцать лет тому назад немецкий финансист Тилло Сарацин написал пророческую книгу "Германия: самоликвидация". С тех пор процесс продолжается, с той лишь разницей, что теперь его возглавит не (Олаф) Шольц, а Мерц. При нем продолжится вредосносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных "ценностей", — написал сенатор. Мерц ранее назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым "относительно безразлично" будущее Украины. Пушков же считает, что возрастет подчинение интересов Германии как страны интересам наднациональной западной финансовой элиты, возможны и "более драматические сценарии" в контексте украинского конфликта. "Плюс возрастет подчинение интересов Германии как страны интересам наднациональной западной финансовой элиты. Учитывая агрессивность Мерца в отношении России, возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России. Что же касается нового приоритета во внешней политике, уже объявленного Мерцем, а именно снижения зависимости от Вашингтона, то это ложный лозунг: пока Германия в НАТО, она будет прямо зависеть от Америки. Мерц из НАТО ФРГ не выведет. На деле за этим кроется другое — стремление развернуться против политики (Президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа, действуя вместе с Британией (Кира) Стармера и Францией (Эммауэля) Макрона", — добавил Пушков. Он также высказал мнение, что Германии есть куда падать. "Если же говорить о предпочтениях большей части немецких избирателей, упорно голосующих за политиков, ведущих Германию к упадку, то они, видимо, еще "не наелись" обрушившихся на них за последние годы проблем, которые будут только обострятся. Видимо, их терпение еще не иссякло. Это означает, что Германии еще есть, куда падать", — резюмировал Пушков.

https://ria.ru/20250224/kosachev-2001187421.html

https://ria.ru/20250224/lindner-2001185920.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, украина, россия, фридрих мерц, алексей пушков, хдс/хсс, нато