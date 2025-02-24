Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы
ВС России, освободив Улаклы, ликвидировали карман на Кураховском направлении
Реактивная система залпового огня. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские войска ликвидировали "карман", сложившийся на Курахово-Новоселовском направлении, освободив от ВСУ населенный пункт Улаклы в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Мы видим определенные успехи на Курахово-Новоселовском направлении. И, по сути, ликвидирован карман, который сложился в результате освобождения рядом стоящих населенных пунктов, <…> после освобождения (населенного пункта. — Прим. ред.) Улаклы. И это создает дополнительные предпосылки для продвижения наших подразделений далее через Константинополь на следующие направления", — сказал он.
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По словам Пушилина, как и в последние недели, характерным остается продвижение подразделений Вооруженных сил практически по всей линии фронта.
Он уточнил, что продвижение идет в том числе на Красноармейском направлении. Там ВСУ делают попытки контратаковать, но практически все усилия противника не имеют успеха, а ситуация находится под полным контролем российских войск.
Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило накануне. Это село в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.
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