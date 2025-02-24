https://ria.ru/20250224/pushilin-2001207545.html

Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы

Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы - РИА Новости, 24.02.2025

Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы

Российские войска ликвидировали "карман", сложившийся на Курахово-Новоселовском направлении, освободив от ВСУ населенный пункт Улаклы в ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:31:00+03:00

2025-02-24T09:31:00+03:00

2025-02-24T10:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

денис пушилин

днр

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские войска ликвидировали "карман", сложившийся на Курахово-Новоселовском направлении, освободив от ВСУ населенный пункт Улаклы в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим определенные успехи на Курахово-Новоселовском направлении. И, по сути, ликвидирован карман, который сложился в результате освобождения рядом стоящих населенных пунктов, <…> после освобождения (населенного пункта. — Прим. ред.) Улаклы. И это создает дополнительные предпосылки для продвижения наших подразделений далее через Константинополь на следующие направления", — сказал он.По словам Пушилина, как и в последние недели, характерным остается продвижение подразделений Вооруженных сил практически по всей линии фронта. Он уточнил, что продвижение идет в том числе на Красноармейском направлении. Там ВСУ делают попытки контратаковать, но практически все усилия противника не имеют успеха, а ситуация находится под полным контролем российских войск.Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило накануне. Это село в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.

https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html

https://ria.ru/20250222/dzerzhinsk-1983586290.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, денис пушилин, днр