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Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 24.02.2025 (обновлено: 10:39 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/pushilin-2001207545.html
Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы
Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы - РИА Новости, 24.02.2025
Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы
Российские войска ликвидировали "карман", сложившийся на Курахово-Новоселовском направлении, освободив от ВСУ населенный пункт Улаклы в ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:31:00+03:00
2025-02-24T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
денис пушилин
днр
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские войска ликвидировали "карман", сложившийся на Курахово-Новоселовском направлении, освободив от ВСУ населенный пункт Улаклы в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Мы видим определенные успехи на Курахово-Новоселовском направлении. И, по сути, ликвидирован карман, который сложился в результате освобождения рядом стоящих населенных пунктов, &lt;…&gt; после освобождения (населенного пункта. — Прим. ред.) Улаклы. И это создает дополнительные предпосылки для продвижения наших подразделений далее через Константинополь на следующие направления&quot;, — сказал он.По словам Пушилина, как и в последние недели, характерным остается продвижение подразделений Вооруженных сил практически по всей линии фронта. Он уточнил, что продвижение идет в том числе на Красноармейском направлении. Там ВСУ делают попытки контратаковать, но практически все усилия противника не имеют успеха, а ситуация находится под полным контролем российских войск.Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило накануне. Это село в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.
https://ria.ru/20250222/zapad-2001022357.html
https://ria.ru/20250222/dzerzhinsk-1983586290.html
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вооруженные силы рф, денис пушилин, днр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, ДНР
Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы

ВС России, освободив Улаклы, ликвидировали карман на Кураховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские войска ликвидировали "карман", сложившийся на Курахово-Новоселовском направлении, освободив от ВСУ населенный пункт Улаклы в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы видим определенные успехи на Курахово-Новоселовском направлении. И, по сути, ликвидирован карман, который сложился в результате освобождения рядом стоящих населенных пунктов, <…> после освобождения (населенного пункта. — Прим. ред.) Улаклы. И это создает дополнительные предпосылки для продвижения наших подразделений далее через Константинополь на следующие направления", — сказал он.

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По словам Пушилина, как и в последние недели, характерным остается продвижение подразделений Вооруженных сил практически по всей линии фронта.
Он уточнил, что продвижение идет в том числе на Красноармейском направлении. Там ВСУ делают попытки контратаковать, но практически все усилия противника не имеют успеха, а ситуация находится под полным контролем российских войск.
Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило накануне. Это село в шести километрах к западу от Курахово, его освобождение позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДенис ПушилинДНР
 
 
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