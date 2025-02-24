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В Свердловской области при пожаре в приюте погибли животные
В Свердловской области при пожаре в приюте погибли животные - РИА Новости, 24.02.2025
В Свердловской области при пожаре в приюте погибли животные
Пожар произошел в приюте для животных в Березовском Свердловской области, один человек пострадал, погибли пять кошек и одна собака, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:07:00+03:00
2025-02-24T09:07:00+03:00
2025-02-24T09:07:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Пожар произошел в приюте для животных в Березовском Свердловской области, один человек пострадал, погибли пять кошек и одна собака, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, пожар случился вечером 23 февраля – на улице Кировский поселок горела квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома на площади 30 "квадратов". "Огнеборцами из дома спасен один человек с помощью спасустройств. В результате происшествия пострадал один человек. В ходе проливки и разборки строительных конструкций пожарными были обнаружены без признаков жизни пять кошек и одна собака", – сказал собеседник агентства. Пожар ликвидировали в течение часа, на месте работали 12 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в главке.
https://ria.ru/20250222/pozhar-2001047286.html
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происшествия, березовский, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Березовский, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области при пожаре в приюте погибли животные
В Свердловской области при пожаре в приюте погибли пять кошек и собака