Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье
"Земля леопарда": отдыхающие от родительства ларги попали на видео в Приморье
© Фото : Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наукЛарги-лежбище. Дальневосточный морской биосферный заповедник
© Фото : Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наук
Ларги-лежбище. Дальневосточный морской биосферный заповедник. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Инспектор Дальневосточного морского заповедника в Приморье снял на видео ларг, отдыхающих от родительства на плавающих льдинах, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
"Солнце, море, ледяной шезлонг — а что еще нужно для счастья? На восточном участке Дальневосточного морского заповедника полным ходом идет сезон рождения ларг. Но не все в нем участвуют. Особям, не участвующим в процессе рождения, места на берегах не хватает (все уже давно занято и забронировано беременяшками, а соседствовать с кем-то в этот период они не особо хотят), поэтому отдыхать приходится на плавающих льдинах. Именно такие отдыхающие от родительства ларги и попали в кадр государственного инспектора Сергея Бочкарева во время обхода территории заповедника", — говорится в сообщении.
Видео снято с безопасного расстояния, поэтому тюленей не потревожили.
Ежегодно зимой острова архипелага Римского-Корсакова в заповеднике становятся "родильным домом" для пятнистых нерп. Сезон рождения ларг растянется на несколько месяцев, его пик приходится на вторую половину февраля, когда на свет появится основная масса детенышей – более 70 процентов. Ожидается, что завершится сезон в начале апреля.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России — остров Фуругельма — единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.
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