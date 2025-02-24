https://ria.ru/20250224/primore-2001192526.html

Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье

Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье - РИА Новости, 24.02.2025

Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье

Инспектор Дальневосточного морского заповедника в Приморье снял на видео ларг, отдыхающих от родительства на плавающих льдинах, сообщает дирекция заповедников... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T04:36:00+03:00

2025-02-24T04:36:00+03:00

2025-02-24T06:08:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Инспектор Дальневосточного морского заповедника в Приморье снял на видео ларг, отдыхающих от родительства на плавающих льдинах, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". "Солнце, море, ледяной шезлонг — а что еще нужно для счастья? На восточном участке Дальневосточного морского заповедника полным ходом идет сезон рождения ларг. Но не все в нем участвуют. Особям, не участвующим в процессе рождения, места на берегах не хватает (все уже давно занято и забронировано беременяшками, а соседствовать с кем-то в этот период они не особо хотят), поэтому отдыхать приходится на плавающих льдинах. Именно такие отдыхающие от родительства ларги и попали в кадр государственного инспектора Сергея Бочкарева во время обхода территории заповедника", — говорится в сообщении. Видео снято с безопасного расстояния, поэтому тюленей не потревожили. Ежегодно зимой острова архипелага Римского-Корсакова в заповеднике становятся "родильным домом" для пятнистых нерп. Сезон рождения ларг растянется на несколько месяцев, его пик приходится на вторую половину февраля, когда на свет появится основная масса детенышей – более 70 процентов. Ожидается, что завершится сезон в начале апреля. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России — остров Фуругельма — единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.

https://ria.ru/20250214/leopard-1999272338.html

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россия, дальневосточный морской заповедник