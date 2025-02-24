https://ria.ru/20250224/pozhar-2001201790.html

Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех

Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 24.02.2025

Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех

Пожар на площади 652 квадратных метра произошел в деревообрабатывающем цехе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, открытое горение ликвидировано,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:25:00+03:00

2025-02-24T08:25:00+03:00

2025-02-24T12:11:00+03:00

происшествия

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Пожар на площади 652 квадратных метра произошел в деревообрабатывающем цехе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, открытое горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Двадцать четвертого февраля в 01.34 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе по адресу: Гусь-Хрустальный район, село Колпь, улица Центральная, дом 2 а", - сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составила 652 квадратных метра, в 05.25 ликвидировано открытое горение.

https://ria.ru/20250223/pozhar-2001071462.html

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)