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Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 24.02.2025
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08:25 24.02.2025 (обновлено: 12:11 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/pozhar-2001201790.html
Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех
Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех - РИА Новости, 24.02.2025
Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех
Пожар на площади 652 квадратных метра произошел в деревообрабатывающем цехе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, открытое горение ликвидировано,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:25:00+03:00
2025-02-24T12:11:00+03:00
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Пожар на площади 652 квадратных метра произошел в деревообрабатывающем цехе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, открытое горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Двадцать четвертого февраля в 01.34 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе по адресу: Гусь-Хрустальный район, село Колпь, улица Центральная, дом 2 а", - сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составила 652 квадратных метра, в 05.25 ликвидировано открытое горение.
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гусь-хрустальный
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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области загорелся деревообрабатывающий цех

Во Владимирской области потушили открытое горение в деревообрабатывающем цехе

© Главное управление МЧС России по Владимирской областиЛиквидация пожара в деревообрабатывающем цехе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. 24 февраля 2025
Ликвидация пожара в деревообрабатывающем цехе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Главное управление МЧС России по Владимирской области
Ликвидация пожара в деревообрабатывающем цехе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. 24 февраля 2025
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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Пожар на площади 652 квадратных метра произошел в деревообрабатывающем цехе в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, открытое горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Двадцать четвертого февраля в 01.34 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе по адресу: Гусь-Хрустальный район, село Колпь, улица Центральная, дом 2 а", - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составила 652 квадратных метра, в 05.25 ликвидировано открытое горение.
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ПроисшествияГусь-ХрустальныйВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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