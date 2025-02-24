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После падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:46 24.02.2025 (обновлено: 08:40 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/pozhar-2001199548.html
После падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие
После падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие - РИА Новости, 24.02.2025
После падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие
Два беспилотника уничтожены над Рязанской областью, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:46:00+03:00
2025-02-24T08:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Два беспилотника уничтожены над Рязанской областью, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале."Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", — написал он.В свою очередь, в Минобороны сообщили, что еще 16 БПЛА сбили над Орловской областью, три дрона уничтожили системы ПВО в Брянской области и один — в Крыму.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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происшествия, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область
После падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие

Малков: из-за падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Два беспилотника уничтожены над Рязанской областью, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", — написал он.
В свою очередь, в Минобороны сообщили, что еще 16 БПЛА сбили над Орловской областью, три дрона уничтожили системы ПВО в Брянской области и один — в Крыму.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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